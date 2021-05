Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Festa do título será a dobrar e com segurança: conversas entre Sporting e CML prosseguem Celebração do título terá dois momentos: na terça, em caso de vitória; e após a última jornada, dia 19





• Foto: Direitos Reservados