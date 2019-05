Festa manchada por confrontos entre adeptos e polícia nas bancadas

A festa do Sporting em Alvalade ficou manchada por um momento de tensão vivido na zona da Juve Leo, que motivou mesmo a entrada em cena da polícia de intervenção. A situação de tensão sucedeu quando Marcel Keizer se preparava para falar, altura na qual se gerou um foco de confusão na zona da Juve Leo, com cadeiras a ser lançadas na direção das forças da autoridade. A cena, refira-se, prosseguiu por alguns minutos, já com Bruno Fernandes a assumir a palavra.