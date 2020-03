FIFA mantém prazo para Sport Recife pagar ao Sporting

A FIFA rejeitou um pedido do Sport Recife para dilatar o prazo de pagamento da dívida ao Sporting, de 1 milhão de euros, pela transferência de André, em 2017.





O clube brasileiro fundamentava a sua pretensão com a atual conjuntura provocada pela pandemia do coronavírus, argumento que não convenceu o organismo. A 4 de março, a FIFA notificou o Sport Recife para regularizar a dívida no prazo de 45 dias, ou seja, até 18 de abril. O Sporting não cedeu à proposta de pagamento a prestações e quer receber o valor a pronto."A FIFA não prorrogou. Houve uma solicitação nossa, feita há uns dez dias, mas não prorrogou", revelou esta sexta-feira o presidente do Sport Recife.Milton Bivar, porém, continua a acreditar que será possível encontrar uma solução, através da CBF e de outros interlocutores. "Estamos a trabalhar e a caminhar para resolver isto. Não posso adiantar mais detalhes mas vamos dar um jeito para pagar", garante.Sem um acordo e se falhar o pagamento, o Sport Recife pode ficar impedido de inscrever jogadores durante três janelas de transferências, além de arriscar a perda de pontos e até a descida de divisão.