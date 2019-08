Figueira da Foz louva Varandas

O Núcleo do Sporting na Figueira da Foz vai celebrar o seu 25º aniversário com um almoço, a 13 de outubro, onde Frederico Varandas será homenageado. Para além do líder, também Bruno Fernandes, Aurélio Pereira, Miguel Albuquerque, Manuel Fernandes e a equipa de hóquei em patins serão alvo de louvor.