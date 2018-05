Continuar a ler

#Aovossolado. É esta a hashtag que desde a tarde de terça-feira tem sido utilizada pelos sportinguista para demonstrar o apoio aos jogadores e equipa técnica agredidos por cerca de 40 adeptos radicais que invadiram a Academia de Alcochete. E são muitas as figuras públicas, apoiantes do clube de Alvalade e não só, que se juntaram a esta iniciativa contra o episódio de violência que aconteceu terça-feira em Alcochete.Recorde-se que na terça-feira, Alex Gomes, jovem dos juvenis do Sporting, utilizou a sua conta de Twitter para lançar um apelo aos adeptos leoninos, para que se reunissem em Alvalade para uma manifestação de apoio aos jogadores. Centenas de sportinguistas compareceram a esta chamada