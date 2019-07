Filho de Nélson assina contrato

Através das redes sociais, Nélson Pereira, filho do histórico guarda-redes leonino e atual treinador de guarda-redes do emblema de Alvalade, anunciou que assinou o primeiro contrato com o Sporting. "É uma honra poder assinar contrato com uma instituição como o Sporting, da qual já sou sócio desde o dia em que nasci. Este é apenas um passo na minha caminhada e agora só tenho de continuar a mostrar as minhas capacidades e nunca desistir", escreveu o jovem avançado de 16 anos