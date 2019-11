Filho de Quaresma reforça Sporting

O Polo EUL já conta com 185 atletas, mas a partir de ontem tem um reforço de peso, pelo menos... de nome. Isto porque o ex-leão e formando da Academia de Alcochete, Ricardo Quaresma, inscreveu o filho, Ricardo, de sete anos, no Sporting, e acompanhou o primeiro treino."Espero que tenha um futuro mais risonho do que o meu. É aqui que ele se sente bem e foi aqui onde ele me pediu para jogar. Também foi o meu primeiro clube, por isso, porque não o Sporting?", sublinhou o internacional português, de 36 anos, que nem por isso tem em perspetiva regressar a Alvalade, onde jogou de 1993 a 2003."Tenho contrato com o Kasimpasa [Turquia]... Depois de tudo o que aconteceu, o Sporting está a crescer. Espero que se levantem o mais rápido possível", apontou.