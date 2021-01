Filipe Celikkaya: «A competitividade é muito positiva»

O Sporting B vai defrontar amanhã o Oriental com o objetivo de vencer e manter a liderança partilhada com o Estrela da Amadora da série G do Campeonato de Portugal. O técnico dos leões, Filipe Celikkaya, garante que a sua equipa vai "lutar pela vitória", mas lembra que o objetivo é assegurar a progressão dos jovens num campeonato equilibrado. "Sabia que íamos apanhar equipas bastante experientes e com um traquejo de patamares superiores e isso tem vindo a comprovar as dificuldades que temos sentido. Essa competitividade é algo de muito positivo para que os jogadores possam crescer e enfrentar desafios diferentes, tendo em conta que na formação passam a maioria do tempo com bola e no meio-campo adversário. Isso, neste campeonato não acontece. Por isso, temos vindo a trabalhar diariamente para conseguir impor aquilo que é a nossa qualidade e as nossas ideias. Temos de continuar esse caminho: o do desenvolvimento e da aprendizagem diária", afirmou à Sporting TV.

Já o capitão, Bruno Paz, na sua antevisão lembrou que os leões vão ter pela frente um jogo complicado. "Vai ser um jogo difícil, com certeza. Todos os jogos deste campeonato têm sido exigentes. Eles vêm de uma vitória, a primeira deles, mas isso não quer dizer nada, porque têm um bom plantel, experiente. Nós temos somado bons resultados e bons jogos, por isso vamos encarar o jogo com a máxima seriedade, fazer tudo para ganhar", garantiu no canal do clube de Alvalade.