Filipe Celikkaya confirmado no Sporting: «Estou desejoso de começar a trabalhar»

Filipe Celikkaya vai assumir o comando técnico da equipa B do Sporting por três temporadas e, no momento do regresso, não escondeu a sua satisfação. "Estou muito feliz por voltar pois era algo que ambicionava. Dessa forma tentei resolver a minha situação com o clube anterior, e a agora é um regresso a casa, e o regresso da equipa B que tinha sido extinta. Sei que vou reencontrar pessoas na Academia, e estou desejoso de começar a trabalhar...estou muito feliz", afirmou o técnico, à Sporting TV, onde definiu os seus objetivos: "A perspetiva de equipa B é muito motivante pois passa por potenciar jogadores para a equipa principal. Eu sei que é algo que leva tempo mas motiva pois agora há uma luz. Queremos que todo o investimento feito na Academia tenha repercussões no plantel principal. Agora é começar a trabalhar pois há muitos jovens desejosos de chegar à equipa principal".





O técnico ainda lembrou a sua anterior passagem pela equipa de juniores onde trabalhou com Tiago Fernandes, e não deixou de confessar que sempre pensou no regresso."Quando saí dos juniores sempre tive a ambição de voltar. Nós fomos campeões de juniores, e essa geração deu muitos frutos à equipa principal. Este foi o momento ideal para voltar a a casa e reencontrar jogadores que eram muito meninos, e agora já são adultos à espera de construírem o seu caminho....eu vou ajudá-los a fazer esse caminho", acrescentou o técnico que ainda destacou a ligação com Rúben Amorim: "No Sporting tem de haver articulação entre todos os escalõeds, e o trabalho está a ser bem feito entre o Rúben Amorim e todos os outros treinadores. Temos capacidade para colocar jogadores na equipa principal e por outros clubes espalhados pelo Mundo".