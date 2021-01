Filipe Soares Franco: «Conselho de Disciplina não atua mesmo quando há erros grosseiros»

Filipe Soares Franco, antigo presidente do Sporting, considera que a estratégia seguida pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, relativamente aos pedidos de despenalização de cartões amarelos ou vermelhos erradamente exibidos aos jogadores, mais não é do que uma tentativa de sacudir a água do capote, por parte do órgão presidido por Cláudia Santos.





"Já pedia para o doutor [José Manuel] Meirim voltar outra vez ao Conselho de Disiciplina. Ele, pelo menos, tinha um critério objtivo. Este não é um critério objetivo, é fazer jurisprudência sobre uma frase que, ainda por cima, é inglesa e que permite ao Conselho de Disciplina não atuar, mesmo quando há erros grosseiros, praticados pelos árbitros e os próprios reconhecem que praticaram erros grosseiros", argumenta o antigo dirigente dos leões, referindo-se, naturalmente, à 'field of play doctrine', que previlegia o princípio da autoridade do árbitro, a decisão tomada no momento do lance e que tem sido adotado, em casos similares, por este conselho de disciplina."O amarelo que é dado ao Palhinha, no Bessa, é completamente ridículo. Nem falta foi", prossegue Filipe Soares Franco, em declações à RDP Antena 1, acrescentando: "Aquilo é um lance normal entre dois jogadores em que não há falta. E, não havendo falta, muito menos poderia haver amarelo".