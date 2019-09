Florentino Pérez abre a porta à contratação de Bruno Fernandes "no próximo ano"

Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, admitiu que Bruno Fernandes é um dos jogadores que os merengues seguem de perto e abriu mesmo a porta à contratação do capitão do Sporting "no próximo ano".À margem de uma reunião de preparação da próxima assembleia-geral do emblema de Madrid, o líder abordou a atuação da sua direção na janela de transferências finda, garantindo ter "acompanhado à distância" os casos de Bruno Fernandes e Neymar.Um plano que, a breve trecho, pode passar por uma proposta oficial. "Não quer dizer que não vamos tentar contratá-lo no próximo ano", vincou, citado pelo Mundo Deportivo, reforçando que tem por objetivo "contratar os melhores jogadores, mas somente quando isso é possível". "Estamos a trabalhar para trazermos grandes jogadores no futuro", atirou.Ainda assim, Florentino Pérez recordou que o Real Madrid "nunca fez um investimento tão grande" como aquele realizado nesta janela. ""Contratámos seis jogadores, apesar de já termos um grande plantel. Fomos buscar Hazard, o melhor jogador da Premier League e da Liga Europa, que para mim é o melhor jogador da Europa", rematou.