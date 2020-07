Fonte do Betis confirma que Feddal vai assinar com o Sporting por quatro temporadas

O defesa marroquino Zouhair Feddal vai transferir-se dos espanhóis do Betis para o Sporting, assinando um contrato válido por quatro temporadas, confirmou este domingo à agência de notícias EFE fonte do clube da liga espanhola.

Zouhair Feddal, de 30 anos, representa o Betis, clube no qual alinha o internacional português William Carvalho (ex-Sporting), desde 2017/18, tendo somado 61 jogos e cinco golos,

O defesa central, que também passou pelos espanhóis do Alavés e do Levante, e pelos italianos do Parma, do Palermo e do Siena, soma 14 internacionalizações pela seleção marroquina, com a qual marcou presença nos Jogos Olímpicos Londres2012.