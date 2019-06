Fora dos planos do Sporting, Jefferson cita 'O Mundo sabe que' nas redes sociais

Fora dos planos do Sporting para esta temporada, Jefferson não se apresentou no arranque dos trabalhos dos leões, na quinta-feira. Hoje, o lateral recorreu às redes sociais para publicar uma fotografia sua à Sporting e citar parte da música entoada antes do início dos jogos em Alvalade, 'O Mundo sabe que'."Irei onde o coração me levar e sem receio", referiu o defesa brasileiro que, juntamente futebolistas como Petrovic, André Pinto, Carlos Mané, Viviano ou Gauld, não entra nas contas de Marcel Keizer e recebeu mais alguns dias de férias para encontrar uma solução para o futuro.