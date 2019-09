Forma de Plata é para aproveitar

Neste carrossel de jogadores atacantes que promete dar muita mobilidade no sector mais adiantado do Sporting há ainda o jovem Gonzalo Plata, que está a atravessar um belo momento de forma. O extremo de 18 anos, que se estreou esta semana ao serviço da seleção principal do Equador, é visto pela estrutura técnica dos leões como um dos elementos com maior margem de progressão, e deverá continuar a subir degraus na sua escada de evolução.

Depois de ter entrado nos descontos do encontro da Liga frente ao Rio Ave, Plata tem treinado afincadamente agora às ordes de Leonel Pontes, um treinador que o conhece muito bem da equipa de sub-23.

Apesar de o Sporting se ter reforçado no último dia do mercado com Jesé, Bolasie e Fernando, o jovem equatoriano continuará a merecer toda a atenção da equipa técnica.