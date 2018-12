FourFourTwo atribuiu ao Sporting o prémio de clube do ano... em crise

A revista 'FourFourTwo' atribuiu todos os anos, na edição de dezembro, vários prémios, entre eles o de melhor jogador do ano, de melhor golo ou de melhor contratação. Em 2018, o Sporting também mereceu destaque nas páginas da conceituada publicação inglesa, mas pelos piores motivos: os leões ficaram com o prémio de 'clube do ano em crise'."Como o Trump português falhou na tarefa de tornar o Sporting grande outra vez", escreve a 'FourFourTwo', comparando Bruno de Carvalho ao presidente dos Estados Unidos da América. Na mesma página surge uma fotografia das tochas atiradas para a baliza de Rui Patrício durante o dérbi com o Benfica, no dia 5 de maio.Em baixo, surge um pequeno texto com a explicação para a atribuição do 'prémio'. "Quatro treinadores, uma derrota na final da Taça de Portugal e tumultos terríveis na academia do clube que levaram a que vários jogadores rescindissem contrato. Não foi, de facto, um grande ano para o Sporting", escreve a 'FourFourTwo'.