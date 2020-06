Franceses colocam Sporting na corrida por jovem promessa do Lyon

Loïc Tanzi, jornalista da RMC Sports, adiantou esta sexta-feira na sua conta na rede social Twitter, que o Sporting é uma das equipas interessadas na contratação do jovem médio Chaïm El Djebali, um jogador de 16 anos que pertence aos quadros do Lyon. Em final de contrato com o clube francês - o seu vínculo atual é de formação -, El Djebali é igualmente seguido por Bayern Munique e Valencia, duas equipas que a par do Sporting estão atentas à possibilidade de o jogador não chegar a acordo com o emblema francês.





Visto como uma das maiores promessas da formação do conjunto francês, El Djebali é internacional Sub-16 por França e atua no Lyon desde 2015.