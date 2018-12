Francisco Geraldes: «A minha vontade é singrar com esta camisola»

Francisco Geraldes voltou esta quarta-feira ao trabalho no Sporting, após ter estado emprestado até agora ao Eintracht Frankfurt. O médio de 23 anos falou aos jornalistas após o treino aberto ao público em Alvalade e mostrou-se confiante em singrar com a camisola dos leões."Deu para começar a aprender as ideias do treinador, foi uma sessão simples. Espero que os adeptos tenham gostado.""Era a minha intenção, acaba por se concretizar agora e venho com uma vontade enorme de ajudar o plantel. Por que saí? Não interessa falar do passado. Se vim para cá - e desde que estou cá - a vontade é singrar com esta camisola.""É um futebol positivo, atrativo, de posse, e espero agarrar as oportunidades. Campeões? Claro que podemos ser, o Sporting todos os anos luta pelo título.""Quando as coisas não correspondem às minhas expectativas, tento olhar do ponto de vista da aprendizagem.""Já conhecia a maior parte, por isso é rever caras que já conhecia. Correu tudo impecavelmente. Lesão? Já recuperei, estou a 100 por cento.""Se veio é porque quem contrata acha que é boa opção. É acolhê-lo da melhor maneira e ajudar a fazer parte do sucesso."