Francisco Geraldes à partida para a Grécia: «Varandas e Keizer desejaram-me boa sorte»

Francisco Geraldes está de saída do Sporting para o AEK Atenas, por empréstimo, e parte com o intuito de jogar mais. O jogador explicou que a decisão de emigrar foi sua e do clube. "Foi de ambos", explicou.O médio vai reencontrar Miguel Cardoso, "um grande treinador", e não pensa para já no regresso. "Vamos ver o que o futuro dirá. Não estou preocupado com isso agora", afiançou em exclusivo a Record/CM TV.Geraldes diz que conhece "muito bem o futebol grego". "Tenho um grande amigo a jogar lá e acompanho o campeonato com atenção. Quanto a esse aspeto estou tranquilo", refere, adiantando: "Eu quero é jogar e é com esse objetivo que vou para a Grécia. Já o provei anteriormente. Quando jogo demonstro que tenho capacidade, por isso vou para lá para jogar."O jogador revelou ainda a conversa que teve com Frederico Varandas e Marcel Keizer: "Falaram comigo e desejaram-me boa sorte. São excelentes pessoas, com valores e desejo o melhor para o Sporting."