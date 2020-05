Francisco Geraldes: «Acho que vai ser preciso olhar para o mercado interno»

Francisco Geraldes e o surfista Francisco Alves protagonizaram uma conversa descontraída no Instagram que permitiu ao jogador leonino fazer algumas revelações. Convidado a escolher o melhor onze com a premissa que teria de entrar, o médio-ofensivo revelou a sua eleição de sonho. "Na baliza o Alisson e como centrais o Sergio Ramos e o Van Dijk. No lado direito o Trent e à esquerda o Robertson. Depois no meio-campo seria eu, o Busquets e o Bernardo Silva. Na frente o Cristiano Ronaldo, o Messi e o Mbappé", afirmou.





Sobre o momento no futebol, o camisola 17 no Sporting reconheceu que a pandemia tem causado estragos. "Acho que é difícil perspetivar o impacto negativo na economia dos clubes. Vamos ter jogos e essas receitas televisivas vão ser importantes para os clubes mais pequenos, mas é uma pequena ajuda. Acho que o impacto será grande pois as receitas são menores e os jogadores estão desvalorizados. Acho que vai ser preciso olhar para o mercado interno", afirmou Francisco Geraldes que ainda comentou o facto de ter de jogar à porta fechada: "Jogos sem público só na formação, será algo estranho, perde-se o fator casa...mas o nosso próximo jogo era frente ao Vitória em Guimarães por isso pode nem ser mau".O criativo ainda falou de alguns jogadores difíceis de marcar e não deixou de destacar um rival do FC Porto. "Quando jogo contra o FC Porto é sempre difícil parar o Marega. Ele é rápido e nunca pára de correr o jogo todo...e depois é muito grande", acrescentou o internacional sub-21 português, que ainda expressou o desejo de disputar a Champions e representar a Seleção Nacional.