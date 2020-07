Francisco Geraldes apto para o Santa Clara

O Sporting realizou mais um treino na Academia e a novidade foi o facto de Francisco Geraldes já ter treinado sem quaisquer cuidados médicos. O médio-ofensivo está assim disponível para ser chamado ao jogo com o Santa Clara, na sexta-feira.





Já no campo mas ainda com algumas limitações continua Vietto que poderá regressar na visita ao Estádio do Dragão. Desta forma, o único lesionado no plantel leonino é Luiz Phellype, que foi operado ao joelho direito, e Mathieu, que terminou a carreira mas continua a fazer a recuperação em Alcochete.Os leões treinam novamente na Academia amanhã, às 10h30 e, ao final da tarde, Rúben Amorim realizará a habitual conferência de imprensa em Alvalade.