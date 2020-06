Francisco Geraldes: «Com esta mentalidade estaremos mais próximos do que é exigido»

Francisco Geraldes, médio do Sporting, deixou uma mensagem no Twitter a elogiar o trabalho que tem vindo a ser desevolvido sob o comando técnico de Rúben Amorim.





"O caminho faz-se caminhando e, com esta mentalidade, estaremos muito mais próximos do que é exigido. Excelente trabalho de todos!", escreveu o jogador dos leões, um dia após o triunfo frente ao Tondela (2-0), com golos de Jovane e Sporar.