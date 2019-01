De regresso ao Sporting após uma passagem de pouco sucesso pelo Eintracht Frankfurt (Alemanha), Francisco Geraldes voltou bem a tempo de celebrar a sua segunda conquista na Taça da Liga, depois do brilharete pelo Moreirense de Augusto Inácio, em 2016/17. O médio-ofensivo, de 23 anos, não jogou um único minuto na final four, mas teve direito a uma claque especial.





Nada mais, nada menos do que três ilustres artistas da nossa praça, ‘apanhados’ pela reportagem de Record "com todo o prazer". Eis César Mourão, sportinguista, ator e humorista; António Zambujo, benfiquista convicto, músico, e "adepto do Francisco"; e Pedro Tatanka, intérprete e guitarrista dos Black Mamba… e portista "com uma ‘ganda’ azia". No final do jogo, sem olhar a clubes, todos estiveram numa saudável ‘amena cavaqueira’.