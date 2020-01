Francisco Geraldes de regresso ao Sporting em treino com mensagem especial

No treino matinal que esta sexta-feira teve lugar na Academia de Alcochete, o plantel do Sporting deixou uma dedicatória especial a Luiz Phellype. O avançado brasileiro, que foi operado a uma lesão grave no joelho direito, recebeu uma tarja onde se lê: "Luiz Phellype, estamos todos contigo".





"Luiz Phellype foi submetido, com sucesso, a intervenção cirúrgica para tratamento da rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito. A cirurgia foi realizada, na quinta-feira, no Hospital da CUF Descobertas pelos Cirurgiões Pedro Pessoa e Nuno Oliveira", acrescentam os leões numa nota publicada no site do clube.A este propósito, como é percetível na fotografia disponibilizada pelo Sporting, Francisco Geraldes já está ás ordens de Silas. Após um empréstimo ao AEK (Grécia), o médio de 24 anos deve permanecer no plantel.