Francisco Geraldes despede-se do Sporting com emotiva mensagem

View this post on Instagram

É difícil transpor em palavras aquilo se sente quando se deixa uma casa na qual se cresceu. Foram 17 anos ao serviço deste clube que teve uma enorme formação no meu carácter. Acredito piamente que muitos dos valores com que me sustento e guio são fruto do crescimento e aprendizagem que tive neste percurso. Nesse sentido, quero agradecer a todas as pessoas com quem me cruzei dentro de portas, pois cada uma, à sua maneira, teve impacto naquilo em que me tornei. Saio com um enorme sorriso pois sei que desde o dia em que entrei, até ao dia que saí, dei de mim tudo o que tinha, todo o esforço e dedicação por este símbolo que tanto sonhei representar. Não trocava cada passo nesta viagem por nada. Cada vitória, cada derrota. Cada sorriso, cada lágrima. Como Saramago disse em tempos : “ Comecei outro livro e quero dedicar-lhe todo o meu tempo. “ Uma palavra de agradecimento especial para os fantásticos adeptos, pelo carinho que sempre nutriram e demonstraram ter por mim. A cada um, abraço/beijinho sentido. Obrigado por tudo.