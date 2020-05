Francisco Geraldes é canhoto por causa do... pai

Francisco Geraldes confessa que só descobriu ter pé esquerdo por influência do pai. "Tinha um quintal na casa do Alentejo e o meu pai obrigava-me a jogar sempre com o pé esquerdo. Depois, na Academia, tentava melhorar o pé mais fraco", conta o médio, de 25 anos, convidado do blogue de Filipe Chaby, seu companheiro na equipa B dos leões. Hoje, sente que ser ambidestro "é uma vantagem enorme", embora arrisque pouco com a ‘canhota’: "As pessoas não gostam. Pensam que eu estou a brincar nos treinos."

Quanto a objetivos, os do costume. "Primeiro de tudo, o campeonato para o Sporting. Depois afirmar-me e ter minutos, ao princípio, ser titular do Sporting e almejar a Seleção", confessa o jogador, que tem como modelo Zinedine Zidane e, como técnico de eleição, Miguel Cardoso.