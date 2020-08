Francisco Geraldes é negócio para fechar à parte

As conversas entre os responsáveis de Rio Ave e Sporting não se cingiram a Nuno Santos. Também o nome de Francisco Geraldes foi colocado em cima da mesa, embora este seja um negócio que, nesta altura, esteja a ser falado à parte. As partes estão a alinhavar uma verba entre os dois e os três milhões de euros pelo criativo formado na Academia de Alcochete e as conversações estão bem encaminhadas.





O acordo poderá ser fechado em breve. Francisco Geraldes vê com bons olhos esta mudança para Vila do Conde, onde realizou a temporada em que mais jogou na sua carreira sénior. E, aos 25 anos, o médio-ofensivo quer é jogar com regularidade.