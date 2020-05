Francisco Geraldes e os rivais complicados: «O Marega nunca pára!»

Francisco Geraldes participou numa conversa descontraída no Instagram com o surfista Francisco Alves. O médio fez algumas revelações informais, e até destacou um rival no plantel dos dragões.

"Quando defronto o FC Porto, jogar contra o Marega é difícil. Ele é rápido, muito grande e corre o jogo todo... O Marega nunca pára!", lamentou o jogador, que ainda comentou a perspetiva dos jogos à porta fechada: "Sem público só joguei na formação. Perde-se o fator casa, mas o nosso próximo jogo é em Guimarães por isso pode nem ser mau."

Revelando que agora até gostava de ficar em casa "por causa das alergias", o criativo ainda comentou os efeitos da paragem no futebol. "É difícil perspetivar o impacto negativo na economia dos clubes. Vamos ter jogos e as receitas televisivas vão ajudar os clubes pequenos, mas tem um impacto grande", alertou.