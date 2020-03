Francisco Geraldes: «Esquecemo-nos diariamente de nos pormos no lugar do outro»

Francisco Geraldes cumpre, atualmente, quarentena - fruto do isolamento social imposto, devido ao coronavírus -, mas não esquece aqueles que mais necessitam, em especial, as pessoas mais idosas. O médio do Sporting, em declarações à Bola Branca, explicou como surgiu a ideia e qual o procedimento que leva.





"É muito fácil, embora nos esqueçamos diariamente de nos pormos no lugar do outro. E percebo isso até pelo meu avô que tem dificuldades em ir ao supermercado, quanto mais numa altura destas. Por isso, quem for da minha zona e da zona do Diogo [Faro] - Avenida de Roma, Entrecampos - nós trataremos, com todos os cuidados [higiénicos] de comprar os produtos desejados, deixando-os à porta ou onde as pessoas necessitem", apontou.Francisco Geraldes acredita estar a tomar "uma atitude correta", afirmando que o seu papel social acaba por ter mais peso numa situação como estas para chegar "a um grupo maior de pessoas"."Parte muito de cada um. Acho que é uma atitude correta, mas não vou pedir a ninguém [para o fazer]. Mas tendo em vista que somos um grupo que chega a um grupo maior de pessoas, através das redes sociais, este papel faz sentido e faz falta", finalizou.