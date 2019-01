Francisco Geraldes inscrito

O Sporting ainda conseguiu inscrever Francisco Geraldes em tempo útil para o jogo com o Tondela. O certificado internacional do médio foi enviado pelo Eintracht Frankfurt e os leões consumaram a inscrição nas últimas horas do prazo, na sexta-feira. Ontem, o nome de Geraldes já figurava no plantel oficial do Sporting disponível para consulta na página da Liga.

Ultrapassada a questão burocrática, tal como no caso de Luiz Phellype, a chamada do lisboeta, de 23 anos, passa a depender apenas de Marcel Keizer. O técnico não pôde contar com nenhum dos reforços de inverno já garantidos na receção ao Belenenses, justamente porque a inscrição estava por finalizar. Agora, em Tondela, terá mais duas opções, na certeza de que ambos estão aptos e de que Keizer já se manifestou agradado pela forma como têm vindo a trabalhar. A estreia é, pois, uma questão de... oportunidade.