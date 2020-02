Francisco Geraldes jogou nos sub-23

Francisco Geraldes foi ontem utilizado na equipa de sub-23, na partida com o V. Setúbal. Silas justificou a decisão com o facto do médio-ofensivo, de 24 anos, não jogar oficialmente desde setembro. "Falei com ele para ir fazer alguns minutos na equipa de sub-23, porque para nós é importante e para ele também. Naturalmente, ele não vai precisar de muito tempo para se ambientar", justificou o técnico que ainda revelou que a situação se deverá repetir a curto prazo.

Convém assinalar que Leonel Pontes também utilizou Pedro Mendes a titular (jogou 63 minutos), uma situação que acaba por inviabilizar a utilização do avançado no jogo com o Portimonense.