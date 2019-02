Francisco Geraldes muito aplaudido no regresso

Francisco Geraldes estreou-se ontem com a camisola verde e branca, depois da passagem pelo campeonato alemão ao serviço do Eintracht Frankfurt. O médio, da formação do Sporting, foi muito aplaudido pelos adeptos leoninos presentes no Marcolino de Castro, que também saudaram de forma veemente Bruno Fernandes, o principal obreiro da vitória em Santa Maria da Feira. Abdu Conté, lateral-esquerdo dos sub-23, não saiu do banco de suplentes e, por isso, ainda espera pela estreia na equipa principal do Sporting.

Já Francisco Geraldes era o único reforço de inverno que ainda não se tinha estreado pelos leões. O jogador, de 23 anos, tinha sido convocado para a receção ao Moreirense e para a final-four em Braga, mas a verdade é que não foi opção para Marcel Keizer. Geraldes voltou a ser utilizado num jogo oficial ao fim de nove meses. O médio, recorde-se, contraiu uma lesão ao serviço do Eintracht Frankfurt e não foi opção durante a primeira metade da temporada.

Agora, naturalmente, vai procurar o ritmo necessário para entrar nas contas de Marcel Keizer com maior regularidade até ao final da época.