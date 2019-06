Francisco Geraldes ruma à Grécia para assinar com o AEK

Francisco Geraldes vai mesmo seguir carreira no futebol grego. O médio do Sporting, de 24 anos, viaja para Atenas na segunda-feira, devendo já durante o dia de amanhã acertar todas as formalidades antes de se comprometer com o AEK Atenas num empréstimo de uma temporada.





Caso tudo decorra como normal, Geraldes irá reforçar o já numeroso elenco português do AEK Atenas, juntando-se a Hélder Lopes, André Simões, Paulinho e David Simão, isto numa equipa que tem como treinador o também português Miguel Cardoso.