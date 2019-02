Francisco Geraldes voltou de leão ao peito e às enigmáticas mensagens

"O meu bairro é o Pilar que eu não largo, sou Saramago": estas são as palavras que Francisco Geraldes escolheu para legendar as duas fotografias quer partilhou no Instagram da vitória do Sporting frente ao Feirense, jogo que marcou a estreia do médio com a camisola verde e branca depois de ter estado ao serviço do E. Frankfurt . O verso, de uma música de Sam The Kid e DJ Caíque, gerou uma onda de comentários de apoio ao jogador leonino, muito felicitado pelos adeptos.O médio, da formação do Sporting, foi muito aplaudido pelos adeptos leoninos presentes no Marcolino de Castro, que também saudaram de forma veemente Bruno Fernandes, o principal obreiro da vitória em Santa Maria da Feira. Abdu Conté, lateral-esquerdo dos sub-23, não saiu do banco de suplentes e, por isso, ainda espera pela estreia na equipa principal do Sporting.Já Francisco Geraldes era o único reforço de inverno que ainda não se tinha estreado pelos leões. O jogador, de 23 anos, tinha sido convocado para a receção ao Moreirense e para a final-four em Braga, mas a verdade é que não foi opção para Marcel Keizer. Geraldes voltou a ser utilizado num jogo oficial ao fim de nove meses. O médio, recorde-se, contraiu uma lesão ao serviço do Eintracht Frankfurt e não foi opção durante a primeira metade da temporada.