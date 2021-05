Francisco Salgado Zenha destaca "espírito de grupo" dos novos campeões

Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting, que sentiu uma "grande emoção" pela conquista do 19.º de campeão nacional e destacou a forma como a equipa liderada por Rúben Amorim se comportou ao longo da temporada.

"Este título é uma grande emoção. Foram muitos anos sem vencer, 18 épocas sem vencer e hoje é uma alegria enorme. Estamos a trabalhar para os sócios, para os adeptos e para que possam sentir orgulho nas vitórias e na forma como ganhamos, com espírito de grupo e como equipa, muito unidos", destacou Francisco Salgado Zenha.

Em declarações à Sporting TV, na hora de atribuir méritos, o dirigente leonino deixou agradecimentos ao presidente Frederico Varandas, ao diretor para o futebol, Hugo Viana, a Rúben Amorim, aos jogadores e equipa técnica.

O Sporting sagrou-se hoje campeão nacional de futebol pela 19.ª vez, ao vencer o Boavista, no Estádio José Alvalade, por 1-0, com um golo de Paulinho. Com duas jornadas por disputar, os 'leões', que não festejavam a conquista do título nacional há 19 anos, desde 2002, lideram o campeonato, com 82 pontos, mais oito do que o FC Porto (74), segundo colocado.