Francisco Salgado Zenha: «Orçamento já espelha o impacto estimado do Covid-19»

Francisco Salgado Zenha, vice-presidente responsável pela área financeira, esteve esta sexta-feira na Sporting TV a responder às questões enviadas pelos sócios a propósito dos números (Relatório e Contas 2019/20 e Orçamento 2020/21) que serão votados na Assembleia Geral de sábado. Antes, o dirigente fez uma breve resenha dos documentos pelos quais é responsável.





"O orçamento já espelha o impacto que este conselho diretivo estima que o Covid-19 irá ter nas contas do clube no próximo exercício. É uma dificuldade acrescida fazer um orçamento num ano tão ‘sui generis’ e extraordinário como estamos a ter. Procurámos fazer uma estimativa adequada daquilo que vão ser as receitas e os gastos e também o investimento. Este orçamento é realistas mas também prudente, o que é confirmado com uma redução de 10 por cento, face àquilo que seria um ano normal sem pandemia. Num ano normal teríamos uma receita de cerca de 24 milhões de euros. Este ano, esperamos ter uma quebra de 10 por cento relativamente a esse número", revelou o vice-presidente dos leões, mostrando-se satisfeito com as estimativas feitas há já alguns meses."Em maio, as expectativas estavam mais ou menos alinhada com aquilo que tem vindo a acontecer nestes meses de pandemia, de tal forma que preparámos este orçamento durante o mês de maio, estamos em setembro e estamos bastante confortáveis, porque é um orçamento fidedigno. Não é fácil prever, mas estamos confiantes com aquilo que preparámos.", garantiu Salgado Zenha, antes de passar ao período de perguntas e respostas."Quando se olha para este número, individualmente, olha-se para uma conta corrente entre o clube e a SAD e, de facto, houve um aumento do passivo ou da dívida nesse valor, mas também é verdade que existe uma dívida da SAD à Sporting Comunicação e Plataformas de cerca de 20 M€. Significa que, em termos consolidados, existe uma dívida muito mais reduzida do clube à SAD, na ordem dos 2 M€. Falamos de um número muito mais reduzido do que aparece aí. Também é importante perceber a evolução desse número e saber por que é que há um aumento significativo este ano e também qual tem sido a evolução desta relação do clube e da SAD, em termos de conta corrente direta.O aumento deste ano tem a ver com duas componentes essenciais. O reembolso do clube aos bancos, que teve o financiamento da SAD, mas que vem do acordo de reestruturação financeira de 2014, que trabalha as dívidas do clube e da SAD num só acordo. A SAD tem uma receita muito grande, mas quem tem de pagar é o clube. Depois, cria estes desequilíbrios. Esta amortização da dívida é referente à época 2017/18. Como só se chegou a acordo com os bancos no ano passado, só se amortizou esta dívida na época 2019/20. É uma coisa antiga, mas que foi paga nessa época.Depois há uma outra componente que é um desequilíbrio operacional de caixa que existe no clube. Há um défice de caixa anual no clube. Porquê? Porque se está a gastar mais do que se recebe. O que esta direção tem tentado fazer é reduzir esses excessos, pois há um investimento exagerado nas modalidades. Quando este CD entrou, chegou cm contratos fechados, muito onerosos e com termo muito à frente. Acreditamos que existe capacidade para sermos competitivos e, ao mesmo tempo, reequilibrar as contas. É um processo difícil, quando há muitos acordos que vêm de trás. Já começámos a fazer alguma coisa e, este ano, estes valores só não são mais baixos, devido ao efeito da pandemia. Em termos de gastos, já temos o clube mais equilibrado. Dos maiores investimentos que houve, de 2017/18 para 2018/19, foi no vólei, praticamente duplicámos o investimento e não conseguimos ganhar nada. Acreditamos que é possível ser competitivos e acreditamos que temos de ser sustentáveis em termos de tesouraria para evitar criar os tais desequilíbrios e as tais dívidas. Temos de reduzir e inverter esta situação. Estamos a trabalhar para o fazer e este orçamento já o prova.Estruturalmente, os gastos já estão muito mais dentro daquilo que são as nossas capacidades. Se as receitas voltarem à normalidade, porque não acreditamos que vai haver pandemia para sempre, então estamos mais próximos daquilo que queremos.""O que foi conseguido com o plano de reestruturação financeira fechado em 2019 foi que o grupo Sporting tem a possibilidade de comprar as VMOC por 30 por cento do valor facial. 30 cêntimos por ação. Isso para nós era vital. Temos até setembro de 2026 para executar essa compra. Estamos a trabalhar nesse sentido. Temos de criar alternativas para corrigir situações que têm de ser melhoradas. Estamos continuamente à mesa com os nosso parceiros para encontrar alternativas.""Desde que fechámos o acordo, em outubro de 2019, não deixámos de conversar com os nossos parceiros para encontrar alternativas. Apesar de este acordo ser convictamente melhor para o Sporting do que era o anterior, não é ainda o acordo que nós consideramos ser ideal. Está longe de ser ainda o que o Sporting precisa. Sobretudo, por ser um acordo com parceiros financeiros que já não o querem ser.""A Fundação apresentou os maiores prejuízos, que têm a ver com a pandemia, uma vez que aumentou significativamente a sua atividade e procurou ajudar, doando o que podia a diversas instituições ligadas ao SNS, apoiou a União de Misericórdias, o Hospital de São José, ajudou várias famílias carenciadas… Teve uma atividade muito acima do normal, mas é isso que aqueles que contribuem para a Fundação querem ver a Fundação a fazer. Em relação à Sporting Comunicação e Plataformas, quando fechamos as contas do Sporting, as contas da Plataformas ainda não estão fechadas e, portanto este valor é uma estimativa. Fomos muito prudentes na avaliação da Plataforma, pode haver uma variação significativa durante o exercício.""Por uma lado, há um aumento de cerca de sete trabalhadores que tem a ver com diferentes razões. Determinados colaboradores que não estavam a tempo inteiro, eram prestadores de serviços e acabaram por ficar a contrato, outros, pessoas que integraram a direção geral das modalidades e que estavam em outras funções no grupo. Foram tudo entradas justificadas e que tiveram algum impacto, mas o grosso tem a ver com um dos problemas que nós identificámos quando chegámos. Nunca tinha havido uma política de remunerações como deve de ser e havia falta de equidade interna e externa. Achámos necessário fazer um reajustamento salarial, pois entendemos que o profissionalismo da estrutura de um clube é fundamental para o sucesso dentro de campo", concluiu.