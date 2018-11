Francisco Zenha: «Bruno de Carvalho? Não defendemos a expulsão de ninguém mas pode fazer sentido»

Francisco Salgado Zenha, vice-presidente do Sporting, abordou esta quarta-feira uma eventual expulsão de sócio de Bruno de Carvalho, dizendo que cabe ao Conselho Fiscal averiguar os factos."Nunca defendemos a expulsão de ninguém, mas consideramos que, averiguados determinados factos, pode fazer ou não sentido determinado sócio ser expulso. Mas isso compete ao Conselho Fiscal. A única coisa que temos de fazer é confiar no Conselho Fiscal para tomar essa decisão", referiu na SIC Notícias.Ainda a propósito do ex-presidente, que está detido, o 'vice' leonino disse que a atual direção está "a observar" a situação: "A administração do Sporting confia totalmente na justiça. Estamos a observar, como qualquer outra pessoa, qualquer outro sportinguista".Francisco Salgado Zenha explicou que o Sporting não tem "nenhuma má relação com as claques", referindo no entanto que há regras a cumprir por parte dos grupos de apoio."Não há nenhuma má relação com as claques. O que temos são regras, como impomos a todas as associações que têm protocolos connosco. Respeitamos o papel deles enquanto claque, enquanto apoiantes das equipas. No entanto existem protocolos que achamos que têm de ser cumpridos. Eu não sei a relação que a administração anterior tinha com as claques. Não sei se era íntima ou não. Não fizemos essas perguntas às claques. Não defendemos o fim das claques, achamos que são importantes".O vice-presidente do Sporting referiu depois que concorda com incentivos para as claques: "São incentivos que passam por benefícios nos preços de bilhetes, que também existem com os núcleos. Nós somos sérios. Se o Sporting perdeu credibilidade, queremos trazê-la de volta. Não é o Francisco Zenha, sócio 22.370, por fazer barulho que vai fazer mudar determinada ideia que temos para o Sporting, e também não é a claque A, B ou C que vai mudar isso. Mas isso não invalida que a relação seja boa".