Frederico Varandas: «A nova equipa técnica do Sporting tem muita coragem»

Na apresentação oficial de Silas como treinador do Sporting, Frederico Varandas destacou a valia da nova equipa técnica do clube de Alvalade.





"Hoje, nós, e quando digo nós falo desde jogadores ao treinador, presidente, estamos todos frustrados. Frustrados po hoje o Sporting não ocupar o lugar correspondente à valia do seu grupo, valia essa que nós consideramos que é grande, que continuamos a acreditar e não duvidamos da valia daquele grupo. Uma palavra especial para o mister Leonel Pontes que assumiu de uma forma transitória a passagem de Marcel Keizer para esta equipa técnica e fê-lo com grande profissionalismo, dignidade e com todas as dificuldades fez o melhor que conseguia"."Hoje apresento a nova equipa técnica do Sporting, jovem, com competência, ambição, coragem, com muita coragem e com muita vontade de aqui estar hoje", afirmou o presidente do Sporting.Frederico Varandas recordou ainda o episódio de quando viu pela primeira vez "ao vivo" aquele que é agora treinador da equipa do clube que dirige.

"Na altura, era ele jogador do U. Leiria, vi-o em 2002, no Rossio, à minha frente, com o cachecol do Sporting a festejar o título. Passados 17 anos, estamos aqui: eu presidente, ele treinador", confessou. Silas recordou que, nesse ano, havia marcado dois golos aos leões.



"Quero reforçar que nós, apesar de frustrados, temos muita confiança que será esta a equipa técnica a pôr o Sporting no lugar correspondente à valia daquele grupo".