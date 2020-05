Frederico Varandas: «Admito dar a Mathieu uma função de treinador»

Mathieu pode pendurar as chuteiras no final desta época e Frederico Varandas está a considerar a possibilidade de o convidar a assumir uma função de treinador no clube.





"Confesso que tenho uma relação especial com ele, é uma pessoa diferente. Não sei, a última conversa que tive, ainda que ele tenha dito uma coisa e tenha voltado atrás, mas a vontade dele é reformar-se. Quer retirar-se do futebol. Tem uma paixão pelo treino. Admito dar-lhe uma função de treinador. O Mathieu fala muito pouco, tem de falar mais. Não tenho dúvida por exemplo que o João Pereira vai ser treinador, está agora na Turquia", considerou o presidente do Sporting, na entrevista ao Canal 11.E depois elogiou Acuña. "É um dos jogadores que dá muita experiência aos miúdos. A jogar num sistema de três defesas, o Acuña é um dos melhores laterais do Mundo. É muitas vezes mal compreendido pela sua paixão e entrega. É um dos principais ativos do Sporting. É internacional argentino", frisou, sublinhando depois: "Temos o melhor lateral-esquerdo sub-19 da Europa: Nuno Mendes. Já houve abordagens de grandes clubes europeus com propostas concretas."