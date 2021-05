Frederico Varandas ao ataque: «Degradante é ouvir a nossa voz em escutas de corrupção»

Frederico Varandas jogou, entre o longo discurso na Praça do Município, em Lisboa, ao ataque, sendo que neste caso centro a mira em Pinto da Costa, homólogo do FC Porto, mesmo sem o nomear. Depois das críticas do presidente dos dragões aos festejos sportinguistas na capital, o líder leonino lembrou os episódios das escutas.





"Ouvi que tinha sido um espetáculo degrante em Lisboa. Não concordo. Houve excessos, sim, tal a dimensão dos sentimentos e do acontecimento, mas degradante, para mim e para o clube a que presido, é ver outros envoltos em escutas, ouvir a própria voz em escutas de corrupção. Isso é que, para nós, é degradante", atirou o comandante dos verdes e brancos.