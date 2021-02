Frederico Varandas ao lado de Carlos Pereira na tribuna do estádio

O presidente leonino, Frederico Varandas, vibrou com as incidências do jogo e com mais uma vitória do seu Sporting na tribuna presidencial do Estádio do Marítimo. A seu lado – com as distâncias recomendadas pelo momento pandémico - esteve o líder dos madeirenses, Carlos Pereira, além de Luís Miguel de Sousa, presidente da Assembleia Geral, além de outros dirigentes maritimistas. Antes do encontro, a convite do seu homólogo insular, os dois presidentes estiveram à conversa na zona VIP do recinto, no habitual ‘Madeira de Honra’, promovido pelo clube da casa. As relações entre os dois presidentes são cordiais.