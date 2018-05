Continuar a ler

Recorde-se que no final da reunião dos órgãos sociais do Sporting, Jaime Marta Soares anunciou uma AG de destituição da atual direção, que ficou agendada para 23 de junho.

Frederico Varandas apelou a uma forte presença dos sportinguistas na AG de 23 de junho. Um dia depois de ter deixado a direção clínica do Sporting e se ter assumido candidato à presidência do clube de Alvalade, Varandas aponta a AG de destituição convocadada para o próximo mês como uma "oportunidade de começar a construir o futuro" dos leões."No dia 23 os sportinguistas têm a grande oportunidade de começar a construir o futuro do nosso Sporting. Estamos todos convocados para a AG", escreveu na sua conta de Twitter.