Frederico Varandas apresenta-se ao serviço: «Vou fazer o melhor pelos portugueses»

Frederico Varandas já está no hospital das Forças Armadas onde vai regressar ao serviço devido à pandemia de Covid-19.





"Vou fazer o meu melhor pelos portugueses e por Portugal. É essa a minha missão", disse à TVI.O presidente do Sporting garantiu ainda ter um atestado que lhe permite acumular as funções de dirigente com as de militar. "Tudo será feito na legalidade, adequado à realidade que o momento exige", assegurou.Frederico Varandas considera que Portugal vive um dos maiores desafios da história do país. "Hoje vivemos uma situação extraordinária, Portugal enfrenta dos maiores desafios da sua história recente. Foi decretado Estado de Emergência e todos somos poucos para ajudar Portugal", acrescentou.