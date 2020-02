Frederico Varandas ataca arbitragem de Jorge Sousa no Sp. Braga-Sporting

Frederico Varandas fez duras críticas a Jorge Sousa no final do Sp. Braga-Sporting (1-0).





"Jorge Sousa arbitrou-nos no Bessa num jogo em que Bruno Fernandes foi massacrado, não só o Bruno mas vários. Mas nesse jogo conseguiu expulsar o Bruno Fernandes. Existem árbitros que são fracos, Jorge Sousa não e fraco, é um bom árbitro honestamente. Jorge Sousa não pode virar-se para o capitão do Sporting e dizer que para a próxima vai para a rua. Há lances que custam quando os árbitros não são fracos, neste jogo o Sporar vai isolado para a baliza e um árbitro bom como o Jorge Sousa sabe que aquilo não é falta. Um árbitro bom como o Jorge Sousa sabe que o Galeno simula uma falta, protesta veemente e como está nos regulamente que devia ver o amarelo, cria um burburinho com o Neto e o Neto é quem vê o amarelo. O Sporting sai deste jogo com sete cartões amarelos. Acredito nas intenções do Fontelas Gomes, mas com árbitros bons assim nada muda, infelizmente é por isso que Portugal está como está. Mas se infelizmente nada muda e se temos de ir para o registo que ninguém quer, o do ruído, também vamos", disse Frederico Varandas.