Frederico Varandas comenta resultados da AG: «No Sporting vai imperar sempre a democracia»

À saída do Pavilhão João Rocha, Frederico Varandas foi parco em palavras mas, questionado sobre o facto de o Relatório e Contas 2018/19 ter sido aprovado com mais votos a favor mas mais votantes contra, o presidente leonino deixou claro."Impera a democracia no Sporting, no Sporting vai imperar sempre a democracia", vincou aos jornalistas. "Sporting é uma grande instituição, com mais de 160 mil sócios, com mais de 90 mil sócios pagantes. Vai sempre prevalecer a vontade da maioria dos sócios. Quer gostem quer não", acrescentou.Rindo quando soube das críticas de Sousa Cintra , Varandas respondeu assim quando questionado sobre demissão: "essa pergunta é ridícula."