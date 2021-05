Frederico Varandas: «Cristiano Ronaldo tem ajudado a reerguer o Sporting»

Frederico Varandas manifestou esperança que um dia Cristiano Ronaldo voltará ao Sporting. Numa entrevista à SIC, o presidente leonino lembrou, contudo, que a realidade de CR7 é para já outra mas também revelou que o craque "tem ajudado" o clube.





"Acredito que Ronaldo um dia virá, ele esteve sempre ao lado do seu Sporting, foi das primeira pessoas a mandar mensagem a dar-me os parabéns depois de termos sido campeões. Mas ele tem contrato por mais um ano e quer ainda estar em clubes que lutem pela Liga dos Campeões. Depende sobretudo de Ronaldo mas é importante que as pessoas saibam que ele, dentro e na sombra, já tem ajudado e está a ajudar a reerguer o Sporting", disse Varandas."Ele tem mais seguidores do que o Real Madrid e o Sporting foi campeão e ele meteu 'eu sou campeão'. Isto para a marca Sporting é brutal. Uma das razões para o adiar da inauguração da Academia é porque ele quer estar presente. Além de um grande jogador é um grande líder", elogiou.