No ano seguinte cumpriu uma missão de seis meses no Afeganistão, integrado nos Comandos, tendo vivido momentos complicados em Cabul e Kandahar. "Foi uma experiência humana muito rica, mas com muitos feridos civis e militares", contou então o tenente, que escapou a uma investida dos talibãs graças à ajuda dos Comandos. "Felizmente, após 6 meses, os 158 militares portugueses regressaram todos vivos", constatou Varandas, em declarações aEm 2011 foi convidado a mudar-se para Alcochete, para trabalhar nos escalões de formação do Sporting. O departamento clínico era então liderado por Gomes Pereira e Varandas não escondeu o seu amor pelo clube: "Sofro pelo Sporting", reconheceu na altura.Mas Gomes Pereira rescindiu contrato apenas dois meses depois da chegada de Varandas e o jovem médico passou a chefiar toda a estrutura clínica em Alvalade, cargo que ocupou até esta quinta-feira.Em 2015 Leonardo Jardim quis levá-lo para o Monaco, mas o médico tinha outros projetos pessoais no país e declinou o convite.Globalmente bem visto no seio do plantel, Frederico Varandas recebeu todos os créditos pela rápida recuperação de alguns jogadores, como foram os casos de Bas Dost e Fábio Coentrão esta época. Meticuloso, um dos segredos do médico prende-se com o compromisso e capacidade de sacrifício que pede aos jogadores, afastando as 'pieguices'.