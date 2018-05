Frederico Varandas, diretor clínico do Sporting, recordou uma história de há dez anos para dizer que vai, de certeza absoluta, estar presente hoje no Jamor. O médico falhou uma final da taça do Sporting, em 2008, por estar ao serviço da NATO no Afeganistão. Agora, numa rede social escreveu: "Faltar a uma final no Jamor? Só se estiver no Afeganistão."