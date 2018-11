Frederico Varandas denuncia "altas traições" e apela à subscrição de obrigações

Frederico Varandas disse esta sexta-feira que houve "altas traições" e "manobras" para evitar que o Sporting lançasse o empréstimo obrigacionista. O presidente dos leões sublinhou, contudo, que esta batalha será ganha."Apesar dos boicotes, das altas traições, tentativas inqualificáveis para que não houvesse empréstimo obrigacionista, apesar das facadas que foram dadas no coração do Sporting, apesar de todas as manobras que jamais podia acreditar que pudessem ser feitias para que não houvesse empréstimo obrigacionista, conseguimos fazê-lo e lançá-lo. E uma vez mais, também ouvi as vozes do costume dizerem que o Sporting não vai conseguir vencer essa batalha, mas vai vencer. Vamos vencer, haja o que houver", referiu na 38.ª Gala Rugidos de Leão, em Leiria.O dirigente apelou depois aos sportinguistas que subscrevam obrigações no sentido de darem "uma enorme demonstração de força ao país e ao Mundo"."Estes órgãos sociais, para darem o exemplo, subscreverão o empréstimo obrigacionista. Se cada sportinguista subscrever o valor mínimo de 100 euros, correspondente a 20 obrigações, daremos uma enorme demonstração de força ao país e ao Mundo depois de tudo o que nos aconteceu. Estaremos a investir no Sporting, no presente e no nosso futuro. Confesso que preferia ver uma prova de viva e inequívoca força e de vitalidade da massa adepta. Gostava de ver muitos a participar, mesmo que com pouco, do que poucos a investir com muito", concluiu.