Frederico Varandas: «Destruir é fácil e rápido. Construir demora tempo»

Frederico Varandas congratulou-se esta terça-feira com "número recorde de jogadores do Sporting numa convocatória dos sub-21 na última década". Numa publicação no Instagram, o presidente dos leões sublinhou o "resultado de muito trabalho, de uma nova metodologia de desenvolvimento, muito investimento e de um treinador da equipa A com coragem que aposta no talento jovem".





"Destruir é fácil e rápido. Construir demora tempo", frisou."Número recorde de jogadores do SCP numa convocatória dos sub21 na última década. 8 jogadores. 3 abaixo dos 19 anos. Resultado de muito trabalho, de uma nova metodologia de desenvolvimento centrado no jogador, muito investimento e de um treinador da equipa A com coragem que aposta no talento jovem. Destruir é fácil e rápido. Construir demora tempo. O futuro do SCP está garantido. A todos os jogadores, treinadores, staff e colaboradores do futebol de formação do SCP (Polo E.U.L e Academia)…muitos parabéns!", pode ler-se na publicação do presidente do Sporting no Instagram.