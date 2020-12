Frederico Varandas deu prenda a João Mário e foi de serviço para o hospital

João Mário assinalou em Famalicão o jogo 100 no Sporting (ontem foi o 101º) e antes do apito inicial recebeu das mãos do presidente Frederico Varandas uma camisola especial onde se lia ‘João Mário 100 jogos oficiais’. Curiosamente, logo após o jogo, Varandas seguiu direto para o... hospital, para cumprir serviço no combate à pandemia de Covid-19.